«Урал» и «Факел» назвали стартовые составы на матч 8‑го тура РПЛ
Екатеринбургский «Урал» и воронежский «Факел» назвали стартовые составы на матч восьмого тура чемпионата России по футболу.
Воскресная встреча пройдет в Екатеринбурге и начнется в 14:00 по мск. Прямую трансляцию смотрите начиная с 13:55 на канале МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
Стартовый состав «Урала»: Илья Помазун (вратарь), Артем Мамин, Денис Кулаков, Силвие Бегич, Тимур Аюпов, Андрей Егорычев, Даниэл Мишкич, Кики, Игорь Дмитриев, Александр Юшин, Алексей Каштанов.
«Факел» начнет игру в следующем сочетании: Александр Беленов (вратарь), Сергей Божин, Василий Черов, Владислав Мастерной, Руслан Магаль, Ильнур Альшин, Вячеслав Якимов, Андрей Мендель, Ираклий Квеквескири, Никита Моцпан, Евгений Марков.
«Урал» с 13 очками занимает пятое место в турнирной таблице МИР РПЛ, «Факел» (4) идет последним.