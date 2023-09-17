«Урал» и «Факел» назвали стартовые составы на матч 8‑го тура РПЛ

Екатеринбургский «Урал» и воронежский «Факел» назвали стартовые составы на матч восьмого тура чемпионата России по футболу.

Воскресная встреча пройдет в Екатеринбурге и начнется в 14:00 по мск. Прямую трансляцию смотрите начиная с 13:55 на канале МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.