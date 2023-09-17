Захарян шуткой оценил свои шансы забить мадридскому «Реалу»

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян оценил свои шансы забить мадридскому «Реалу» в предстоящем матче пятого тура Ла Лиги. Слова спортсмена приводит Sport24 со ссылкой на Okko Спорт.

«Получится ли забить "Реалу"? Да ладно! Сначала выйти на поле надо, а там посмотрим», — пошутил футболист.

Он отметил, что для него просто побывать в качестве игрока на арене «Сантьяго Бернабеу» — это запоминающийся момент.

«Реал Сосьедад» сыграет с мадридским «Реалом» на выезде 17 сентября. Встреча начнется в 22:00 по Московскому времени.

25 августа Захарян провел дебютный матч за «Реал Сосьедад». Команда сыграла вничью 0:0 с «Лас-Пальмасом» в матче третьего тура чемпионата Испании. Россиянин появился на поле на 75-й минуте встречи и провел 15 минут, не отметившись результативными действиями.