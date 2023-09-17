«Урал» сыграл вничью с «Факелом» в матче РПЛ

«Урал» сыграл вничью с «Факелом» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на «Екатеринбург Арене». Противостояние завершилось со счетом 0:0.

Таким образом, «Урал» сохранил пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков. «Факел» расположился на 16-й строчке с четырьмя баллами в активе. Первое место занимает «Краснодар», заработавший за восемь матчей 18 очков.