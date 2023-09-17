«Зенит» разгромил «Рубин» в матче РПЛ и сократил отставание от «Краснодара» до одного очка
Петербургский «Зенит» победил казанский «Рубин» в матче восьмого тура МИР Российский премьер лиги (РПЛ).
Встреча в Казани завершилась со счетом 3:0.
Дебютный гол в составе петербуржцев забил Вильсон Изидор (8 я минута), также отличились Матео Кассьерра (55) и Клаудиньо (59). «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков.
Петербуржцы отстают от лидирующего «Краснодара» на одно очко, до начала восьмого тура «быки» опережали «сине бело голубых» на три очка. «Рубин» с 6 очками идет 13 м. В следующем туре «Зенит» примет московский «Локомотив» 24 сентября. «Рубин» днем позже сыграет в гостях с воронежским «Факелом».