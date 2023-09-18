Экс-игрок "Спартака" Деменко: в "Сочи" на Хохлова оказывалось давление

Бывший игрок московского "Спартака" Максим Деменко предположил, что возможный приход Станислава Черчесова в "Сочи" мог бы взбодрить команду. Об этом он заявил RT.
"Когда только пошли первые сообщения от руководства клуба, что они доверяют Дмитрию, но им нужен результат, я сразу подумал: дают последний шанс. Полагаю, что на Диму оказывалось давление. Я хорошо его знаю как человека, он всегда работает с максимальной отдачей. Не думаю, что сейчас у команды должна произойти встряска. Точилин хорошо знаком футболистам. Вот условный приход Черчесова мог бы взбодрить", - сказал Деменко.
17 сентября "Сочи" на своем официальном сайте объявил об уходе Дмитрия Хохлова с поста главного тренера клуба. Новым наставником сочинского коллектива стал Александр Точилин.
После восьми туров Российской премьер-лиги (РПЛ) "Сочи" занимает 13-е место в турнирной таблице. Команда проиграла три последних матча в чемпионате со счетом 0:5. 23 сентября "Сочи" встретится с "Крыльями Советов" в рамках РПЛ.