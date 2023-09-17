"Оренбург" обыграл "Локомотив" в матче чемпионата России по футболу

Футболисты "Оренбурга" со счетом 2:0 обыграли московский "Локомотив" в заключительном матче восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "РЖД-Арене" в Москве.

Забитыми мячами отметились Иван Башич (85-я минута) и Дмитрий Воробьев (90+4).

"Локомотив" прервал серию из четырех матчей без поражений в чемпионате России (две победы, две ничьих). Столичная команда с 12 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. В девятом туре "Локомотив" 24 сентября на выезде сыграет с петербургским "Зенитом".