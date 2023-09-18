В УЕФА рассказали, когда Россия вернется в футбол

Российские футбольные сборные и клубы не будут допущены к европейским соревнованиям до завершения ситуации вокруг Украины, сообщил Sportklub президент УЕФА Александер Чеферин. Также он высказался о разрыве спонсорского контракта с компанией «Газпром», назвав это символическим актом.