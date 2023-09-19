Экс-тренер сборной России раскритиковал игру "Спартака"

"В чем основная проблема "Спартака"? Его игра управляется эмоциями, а не разумом. Причем в каждом эпизоде. Футболисты торопятся, стараются побыстрее доставить мяч в штрафную", - сказал Игнатьев.

16 сентября "Спартак" в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл "Сочи" со счетом 1:0. Единственный гол забил защитник Срджан Бабич в добавленное время. Сербский игрок перешел в московский клуб в летнее трансферное окно. После восьми туров РПЛ подопечные Гильермо Абаскаля идут на шестом месте в турнирной таблице, набрав 13 очков. Единоличным лидером является "Краснодар", набравший 18 очков. "Зенит", набрав на одно очко меньше, занимает второе место в турнирной таблице. Тройку лидеров замыкают "Крылья Советов" и "Динамо" (по 15 очков).