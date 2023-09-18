Иран выдал Роналду SIM-карту с неограниченным доступом в интернет

Нападающему саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду подарили ковер по приезде в Иран на матч Азиатской Лиги чемпионов против «Персеполиса», сообщает TarafdariIR.

© Спорт день за днем

Также Криштиану и другие игроки «Аль-Насра» получили SIM-карты с неограниченным доступом в интернет. Из-за строгих законов большинство граждан Ирана не могут себе такого позволить, поэтому среди местного населения решение вызвало недовольство.

«Аль-Наср» сыграет с «Персеполисом» завтра, 19 сентября. В чемпионате Саудовской Аравии команда Роналду идет на 6-м месте после 6-ти туров с 12 очками. Лидирует в первенстве «Аль-Хиляль», за который выступает экс-игрок «Зенита» Малком. У этой команды 16 очков.

Роналду перешел в «Аль-Наср» в январе 2023 года. В общей сложности 38-летний португалец провел за этот клуб 25 матчей, на его счету 21 гол и 7 результативных передач.