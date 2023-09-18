Украинец Мудрик стал худшим игроком "Челси" в матче против "Борнмута"

"Ярко начал, но померк после того, как получил желтую карточку за неудачную борьбу с Максом Ааронсом. Его уверенность в себе пошатнулась, и это заметно. Заменен после часа игры и совсем не похож на футболиста за 88 млн фунтов", - говорится на сайте.