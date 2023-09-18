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Украинец Мудрик стал худшим игроком "Челси" в матче против "Борнмута"

Портал Goal опубликовал оценки игроков "Челси" после матча с "Борнмутом" в пятом туре Английской премьер-лиги (АПЛ). Самый худший рейтинг по итогам игры получил украинский вингер "аристократов" Михаил Мудрик (3 балла из 10).

Украинец Мудрик стал худшим игроком "Челси" в матче против "Борнмута"
© Reuters

"Ярко начал, но померк после того, как получил желтую карточку за неудачную борьбу с Максом Ааронсом. Его уверенность в себе пошатнулась, и это заметно. Заменен после часа игры и совсем не похож на футболиста за 88 млн фунтов", - говорится на сайте.

Украинскому вингеру поставлена самая низкая оценка среди всех футболистов "Челси". Матч завершился нулевой ничьей. Мудрик перешел в "Челси" в январе 2023 года. Украинец дебютировал в матче против "Ливерпуля" 21 января, не отметившись результативными действиями.

Всего в чемпионате Англии украинский вингер в сезоне-2022/23 провел 15 матчей, не отметившись забитыми мячами. На его счету лишь две результативные передачи. В текущем розыгрыше АПЛ Мудрик провел четыре матча, не отметившись результативными действиями. "Челси" идет на 14-м месте.

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