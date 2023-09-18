Галактионов высказался о дебюте Изидора за «Зенит»

«Если бы Вильсон остался в "Локомотиве", ему бы нашлось место в основе? У него и так там было место, он играл постоянно. Либо по ходу матча выходил, либо в стартовом составе. Что его не устраивало в вашей команде? Сложно сказать за него», – приводит слова Галактионова «РБ Спорт».