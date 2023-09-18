Галактионов высказался о дебюте Изидора за «Зенит»
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал переход нападающего Вильсона Изидора на правах аренды в «Зенит».
«Если бы Вильсон остался в "Локомотиве", ему бы нашлось место в основе? У него и так там было место, он играл постоянно. Либо по ходу матча выходил, либо в стартовом составе. Что его не устраивало в вашей команде? Сложно сказать за него», – приводит слова Галактионова «РБ Спорт».
Тренер добавил, что он рад за игрока.
9 сентября Изидор на правах аренды перешел в «Зенит». Текущий сезон нападающий проведет в Петербурге. У сине-бело-голубых по окончании аренды будет опция выкупа футболиста.
Свой дебютный матч за «Зенит» Изидор провел в воскресенье, 17 сентября. Вильсон вышел на поле в стартовом составе и открыл счет на 8-й минуте встречи 8-го тура РПЛ с «Рубином». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу петербуржцев.
В текущем сезоне Изидор провел семь матчей, в которых он забил три гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего французского форварда в 6 миллионов евро.