Рамос поделился эмоциями от первого матча после возвращения в «Севилью»

Защитник испанской «Севильи» Серхио Рамос поделился эмоциями от матча Ли Лиги против «Лас-Пальмаса», который стал первым для него после возвращения в команду, передает Marca.

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«Я испытал очень сильные эмоции. Очень волнительно воссоединиться со своими людьми, своим домом, своими поклонниками. Это что-то уникальное», — сказал Рамос.

«Севилья» победила со счетом 1:0. Единственный мяч забил Доди Лукебакио.

Рамос выступал за «Севилью» с 2002 по 2005 год. Он является воспитанником этого клуба. В 2005 году Рамос перешел в мадридский «Реал», за который играл до 2021 года. В составе «сливочных» он стал пятикратным чемпионом Испании, четырежды брал Лигу чемпионов, а также трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА.