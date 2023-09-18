Руководство «Монако» считает Головина одним из ключевых игроков команды

Директор по футболу «Монако» Тьяго Скуро поделился мнением о российском полузащитнике Александре Головине.

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«Алекс — лидер "Монако", один из ключевых футболистов, который ведет команду за собой. Для меня нет ничего удивительного, что Головин получил капитанскую повязку. Его можно даже назвать ветераном команды», – приводит слова Скуро Metaratings.

Головину 27 лет. За «Монако» он играет с лета 2018 года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26. До французского клуба россиянин выступал за родной ЦСКА (2015 – 2018).

В текущем сезоне Головин провел пять матчей (435 минут), в которых он забил два гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 28 миллионов евро. Наивысшей стоимостью полузащитника были 30 миллионов евро в 2018 году.

«Монако» после пяти туров Лиги 1 занимает первое место. На счету команды 11 очков, три победы (над «Клермоном», 4:2, «Страсбургом», 3:0, «Лансом», 3:0) и два матча вничью (с «Нантом», 3:3 и «Лорьяном», 2:2).