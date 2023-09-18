Глава УЕФА встал на защиту Рубиалеса

Глава УЕФА высказался о скандале с Луисом Рубиалесом, поцеловавшим футболистку.

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– Президент Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес подал в отставку после нескольких недель отрицания вины и попыток преуменьшить важность своего поцелуя в губы футболистки сборной Испании Дженнифер Эрмосо. Вы имели к этому какое-то отношение?

– Мы говорили несколько раз. Его действия были неуместными и неразумными, и он не смог выиграть эту битву, он не мог остаться.

Мы несколько раз разговаривали, и мое мнение заключалось в том, что для испанской федерации будет лучше, если он уйдет в отставку. Насколько решающее значение имел мой совет – этого я не могу сказать.

В основном мы говорили о том, что необходимо создать кодекс поведения, который бы четко устанавливал границы допустимого поведения и определял последствия при пересечении этой черты.

То, что сделал Рубиалес, было, как я уже сказал, неуместным и неразумным. Но когда я читаю о том, что это уголовное преступление... Мне как адвокату по уголовным делам это кажется совершенно нелогичным.

Это вы, журналисты, довели эту историю до такого уровня. Женский фактор важен в любом деле. У меня три дочери и жена, дома мне почти что нужна мужская квота (смеется).

С одной стороны, совершенно необходимо больше женщин в футболе, но с другой – их даже «найти» непросто. В Европе у нас есть три женщины-президента национальных футбольных ассоциаций и 52 мужчины-президента.