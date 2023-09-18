Бакаев улетел из России

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев улетел в Абу-Даби. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

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По информации источника, один из трех клубов высшего дивизиона ОАЭ – «Аль-Вахда», «Аль-Джазира» или «Бани Яс» – интересуется Бакаевым. В Абу-Даби Зелимхан может присоединиться к команде из Эмиратов. Трансферное окно открыто до 21 сентября.

Бакаеву 27 лет. С лета 2022 года он выступал за «Зенит», его контракт был рассчитан до конца сезона-2024/25. В сентябре появилась информация о том, что Зелимхан может покинуть петербургскую команду. В руководстве клуба опровергать это не стали.

До «Зенита» Бакаев играл за «Спартак» (2014 – 2022). На правах аренды он выступал за второй состав красно-белых (2014 – 2018) и тульский «Арсенал» (2018 – 2019).