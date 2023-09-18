Нападающий «Оренбурга» назвал ключевой фактор победы в матче с «Локомотивом»

«В первом тайме играть сложнее, чем во втором, все свежие. Физически наши защитники были сильнее в этом матче — молодцы. Полностью справились с нападающими «Локомотива», выиграли практически всю верховую борьбу. Считаю, что это один из ключевых факторов победы», — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.