Месси рассказал о своих ритуалах

«У меня много ритуалов. Прежде чем отправлюсь спать, я приготовлю все на столе на следующий день.



Завтрак... Каждый сидит на своем месте. Я всегда на одном и том же месте. Пусть у каждого будет свое место за столом – у ребят, у Антонелы, у меня.



Когда прихожу домой, сразу же снимаю кроссовки [и надеваю тапочки] – будь то у меня дома или у кого-то, кому я доверяю. У меня есть и другие [ритуалы], но я предпочитаю хранить молчание о них.



Я очень неприхотлив в еде: жаркое, отбивная по-милански, пасты, шоколад, дульсе де лече (десертное блюдо испанской, португальской и латиноамериканской кухни, используемое также как соус, бутербродная паста и начинка для кондитерских изделий – Sports.ru), мороженое.



Я люблю все сладкое, и все мне можно есть. Но я стараюсь есть поменьше.



Мате? Горячий и горький. Раньше я пил сладкий, но потом привык к горькому», – сказал форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины.