В чемпионате Гондураса произошёл резонансный эпизод, который вызвал бурю обсуждений в социальных сетях. Защитник клуба «Марафон» Орельяна в невероятно жёстком подкате травмировал сразу двух соперников из команды «Олимпия». Видео этого эпизода стало вирусным.

Примечательно, что полноценный контракт Орельяны принадлежит именно «Олимпии», а за «Марафон» он выступает на правах аренды. Уже в конце 2023 года Орельяна вернётся из аренды в «Олимпию».