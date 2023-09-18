Роман Широков: «Американщина и европейская цивилизация говорят, что главное – деньги. В СССР каждый был друг за друга, предан стране, коллективу»
Роман Широков высказался о разнице менталитетов жителей разных стран.
– Комментируя переход Марио Фернандеса в «Зенит», вы говорили, что к этому надо относится как к бизнесу. Верность клубу – это в прошлом, сейчас надо зарабатывать деньги?
– По отношению к иностранцам именно так. Любовь к деньгам, но не к клубу. Да и нас последние 25 лет так воспитывают. Американщина и европейская цивилизация говорят о том, что главное – деньги. Такое понятие, как преданность клубу, ушло.
– Кто воспитывал вас?
– Страна, в которой мы родились. СССР. Там было так, что каждый друг за друга. Там воспитывали: каждый должен быть предан стране, коллективу... Сейчас жизнь изменилась. Тяжело быть все время бедными, надо зарабатывать. Каждый ищет, где лучше.
Я уже много раз приводил пример: вот я хочу быть верен «Спартаку» или ЦСКА, но контракт со мной не продлевают. Что делать? Заканчивать с футболом? Нет, конечно. Тем более если прямой конкурент зовет к себе. Конечно, надо идти туда, – сказал бывший футболист «Зенита», «Спартака», ЦСКА, «Краснодара», сейчас исполняющий обязанности главного тренера и гендиректор «Леон Сатурна».
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Роман Широков: «Американщина и европейская цивилизация говорят, что главное – деньги. В СССР каждый был друг за друга, предан стране, коллективу»