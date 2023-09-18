Гендир «Спартака» ответил на вопрос о доверии Абаскалю

«Говорил ли я в период паузы с Абаскалем? С того момента, как я пришёл в клуб, мы постоянно на связи. Мы общаемся регулярно после матча — и после побед, и после неудач. Стараемся обсуждать все аспекты работы. Правильно ли понимать, что у него железобетонный кредит доверия и вариант с его отставкой в случае неудач мы не рассматриваем вообще? На данный момент мы работаем вместе и никакие альтернативные варианты не рассматриваются», — приводит слова Малышева «РБ Спорт».