Президент УЕФА высказался о «Газпроме»

Президент УЕФА о том, что «Газпром» спонсирует «Црвену Звезду»: «Европа тоже не чемпион мира по правам человека. Больше всего кричат те, кто до сих пор покупает у них газ»
Президент УЕФА Александр Чеферин высказался о «Газпроме».
Вскоре после начала событий на Украине УЕФА расторг спонсорский контракт с «Газпромом». Несмотря на это, российская компания остается титульным спонсором «Црвены Звезды», которая завтра стартует в Лиге чемпионов матчем против «Манчестер Сити».
«Мы просто должны были сделать это как своего рода символический акт. После начала событий на Украине сложно рекламировать эту компанию на стадионе, матчи с которого смотрят сотни миллионов людей. Извините, но мы должны были сделать это. Но факт в том, что больше всего плачут по этому поводу те, кто до сих пор покупает газ у этой же компании», – сказал Чеферин.
Также Чеферин не согласился с мнением о том, что УЕФА еще до начала событий на Украине должен был рассмотреть вопрос о том, насколько это подходящий спонсор.
«Это кажется мне чистым популизмом. Европа – не чемпион мира. И популисты предоставят огромный список людей, с которыми не нужно вести дела, и сделают это исключительно для саморекламы.
Мы отдаем на развитие футбола 97% денег, которые зарабатываем, и я сделаю все, чтобы этот вид спорта развивался и дальше», – сказал президент УЕФА в интервью Sportklub.
Тарасова о программе Гуменника под Rammstein: «Пусть ФФКР примет решение, пусть меня позовут. Нашу культуру во всем мире запрещают, еще и мы в России запрещать начнем?»
Президент УЕФА о том, что «Газпром» спонсирует «Црвену Звезду»: «Европа тоже не чемпион мира по правам человека. Больше всего кричат те, кто до сих пор покупает у них газ»
Роман Широков: «Американщина и европейская цивилизация говорят, что главное – деньги. В СССР каждый был друг за друга, предан стране, коллективу»