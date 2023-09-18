Президент УЕФА высказался о «Газпроме»

«Мы просто должны были сделать это как своего рода символический акт. После начала событий на Украине сложно рекламировать эту компанию на стадионе, матчи с которого смотрят сотни миллионов людей. Извините, но мы должны были сделать это. Но факт в том, что больше всего плачут по этому поводу те, кто до сих пор покупает газ у этой же компании», – сказал Чеферин.