В клубе РПЛ ответили на вопрос о получении гражданства аргентинскими игроками

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос о получении российского гражданства аргентинскими игроками клуба Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

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Андреев рассказал, что получение гражданства рассматривается для двух спортсменов — Брайана Мансильи и Лукаса Веры.

«В отношении Габриэля Флорентина пока нет. Не знаю, почему он отказался», — добавил он.

Ранее Мансилья объяснил желание получить российский паспорт. Он заявил, что хотел бы попасть в сборную России.

«А также чтобы в заявку клуба можно было добавить больше латиноамериканских игроков», — отметил аргентинец.