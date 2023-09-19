Кузяев рассказал о жизни во Франции

Новичок французского "Гавра" Далер Кузяев рассказал, что ему нравится жить во Франции, передает "Чемпионат" со ссылкой на Prime Video.
"Мне нравится жить во Франции. Это новая жизнь для меня. Я очень рад. Начал изучать французский. Это не очень тяжелый язык, но есть свои детали", - сказал Кузяев.
4 сентября издание L'Équipe опубликовало статью под заголовком "Лучшие и худшие игроки матча "Гавр" – "Лорьян": Кузяев, царь родился".
Российский игрок получил от французской газеты семь баллов из десяти возможных, столько же набрали его партнеры — защитник Готье Льорис и полузащитник Яссин Кешта. Эти оценки стали самыми высокими по итогам матча. Также Кузяев вместе с полузащитником "Монако" Александром Головиным был включен в символическую сборную четвертого тура чемпионата Франции. 12 июля россиянин подписал контракт с французским клубом до лета 2025 года.