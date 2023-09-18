Агент: «Сосьедаду» запрещали брать русского, но клуб полюбил Захаряна

«Впервые «Реал Сосьедад» обратился в конце мая — начале июня 2022 года. Тогда, к сожалению, это не могло закончиться положительно. Может быть, Ла Лига, может быть, кто-то другой рекомендовали не брать русского футболиста. Но они настолько в него были влюблены, они настолько его знали и хотели, что через чуть более года это пробило любые запреты. Но здесь было плавное движение, да и сделка занимала разные эмоционально этапы. Сделка заняла порядка двух недель с момента, когда они приняли последнее решение ее делать.



Почему Ла Лига позволила этот трансфер? Что-то изменилось. Надеюсь, просто победил здравый смысл. Ведь в подготовке обсуждались разные сценарии. И самовыкуп, и даже бридж-трансфер через армянский клуб.



Отсутствие международной практики сказалось на цене Захаряна? Нет, цена довольно нормальная, высокая для человека, у которого оставался год до окончания контракта. Они покупали его талант и потенциал роста в любом случае. Если бизнесовую лексику использовать, то они покупали потенциал. Но самое удивительное — их страсть, их желание получить игрока. Сделка эмоционально на некоторых этапах могла сорваться, но все это позволяло сохранить терпение и довести ее до конца.



Есть три причины, почему это состоялось. Эти три фактора: первое — это, конечно же, любовь и желание «Реал Сосьедада», о которых я только что говорил. Второе — сделкой занималась крутая команда, и пригласить туда Нобеля было отличной идеей. Никто лучше его не закрыл бы вопрос общения с Арсеном, его семьей, не говоря уже об агентах Захаряна. И третье — конечно же, рыночная ситуация, когда оставался год до окончания контракта», — приводит слова Ткаченко «РБК-Спорт».