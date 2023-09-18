КДК РФС рассмотрит выход Валерия на поле во время матча с «Балтикой»

«Рассмотрим выход за пределы технической зоны с выходом на поле главного тренера «Ростова» Валерия Карпина. Также рассмотрим выход за пределы технической зоны тренера «Балтики» Артема Булойчика. Кроме того, КДК РФС в четверг рассмотрит выход за пределы технической зоны главных тренеров «Урала», казанского «Рубина» и «Оренбурга» Виктора Гончаренко, Рашида Рахимова и Давида Деограсии во время игр с воронежским «Факелом» (0:0), санкт-петербургским «Зенитом» (0:3) и московским «Локомотивом» (2:0) соответственно. По матчу «Динамо» — «Нижний Новгород» была задержка выхода команд из раздевалок перед началом матча на 2,5 минуты. Болельщики ЦСКА скандировали ненормативную лексику во время матча против «Крыльев Советов». У «Локомотива» была задержка выхода на поле перед началом матча на две минуты», — приводит слова Григорьянца «РИА Новости».