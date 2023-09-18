Полузащитник «Оренбурга» утверждает, что команде помогает искусственный газон

«Искусственный газон помогает «Оренбургу» — Башич
Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич отметил, что искусственный газон на домашнем стадионе помогает команде.
«Оренбург» в воскресенье в матче восьмого тура МИР РПЛ победил «Локомотив» со счетом 2:0, Башич отметился голом и был признан лучшим игроком матча.
— Как думаешь, стоит ли на вашем стадионе сменить искусственный газон на настоящий?
— Синтетическое поле, конечно, достаточно хорошее, но при переходе на настоящую траву возможен риск получить травму. Для нашей команды искусственное поле в норму.
— Не считаешь, что синтетическое поле — это мухлеж?
— Нет, вообще так не думаю, но искусственный газон помогает нам, ха ха, — приводит слова Башича Sport24.
«Оренбург» одержал вторую победу в сезоне и поднялся на 11 е место в турнирной таблице (8 очков). В следующем туре «Оренбург» 24 сентября на выезде сыграет против «ПАРИ НН».