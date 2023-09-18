Полузащитник «Оренбурга» утверждает, что команде помогает искусственный газон

Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич отметил, что искусственный газон на домашнем стадионе помогает команде.

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«Оренбург» в воскресенье в матче восьмого тура МИР РПЛ победил «Локомотив» со счетом 2:0, Башич отметился голом и был признан лучшим игроком матча.

— Как думаешь, стоит ли на вашем стадионе сменить искусственный газон на настоящий?

— Синтетическое поле, конечно, достаточно хорошее, но при переходе на настоящую траву возможен риск получить травму. Для нашей команды искусственное поле в норму.

— Не считаешь, что синтетическое поле — это мухлеж?

— Нет, вообще так не думаю, но искусственный газон помогает нам, ха ха, — приводит слова Башича Sport24.