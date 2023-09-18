Сперцян заявил, что его не хотели видеть в сборной России

«Я и сейчас болею за Россию, смотрю их матчи. В детстве была мечта играть за сборную России. Это нормально, ведь я вырос там. Я благодарен клубу за то, что они меня воспитали. Но потом все менялось. Меня там никто не ждал, меня никто не звал. Я сам принял решение. Меня спрашивают, не жалею ли я. Я ни каплю не жалею. Я играю за свою историческую родину», — сказал Сперцян в видео, опубликованном на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.