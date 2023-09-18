Сперцян заявил, что его не хотели видеть в сборной России
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил, что не хотели видеть в составе сборной России, из-за чего футболист принял решение выступать за Армению.
«Я и сейчас болею за Россию, смотрю их матчи. В детстве была мечта играть за сборную России. Это нормально, ведь я вырос там. Я благодарен клубу за то, что они меня воспитали. Но потом все менялось. Меня там никто не ждал, меня никто не звал. Я сам принял решение. Меня спрашивают, не жалею ли я. Я ни каплю не жалею. Я играю за свою историческую родину», — сказал Сперцян в видео, опубликованном на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.
23-летний Сперцян родился в Ставрополе, а свою профессиональную карьеру футболиста начал в «Краснодаре», воспитанником академии которого является. За другие клубы полузащитник никогда не играл.
Сперцян ни разу не вызывался в национальные сборные России различных возрастов. В марте 2021 года полузащитник был заигран за команду Армении. Дебютировав в матче квалификации чемпионата мира 2022 года против Румынии (3:2), Сперцян потерял возможность играть за Россию на международном уровне. В своем первом матче полузащитник отметился голом и голевой передачей.
В 8 матчах нынешнего чемпионата России Сперцян забил 4 гола и сделал 2 ассиста.