Роман Широков высказался о тех, кто уехал из России.

© Соцсети

– Вы скучаете по Советскому Союзу?

– Нет – я недолго там жил. По детству все скучают – беззаботное время, когда все хорошо. Мне и наша страна нравится, она прекрасная. Хочется, чтобы она динамичнее развивалась.

– Что думаете о тех, кто хочет уехать из нее или уже уехал?

– Хотят – пусть едут. Но я не знаю, чтобы кто-то из уехавших оказался там нужен. В том числе, во времена, когда все было неплохо с нашими непартнерами зарубежными. А сейчас – тем более. Мы никогда там никому не были нужны. Либо нужны ровно до того момента, пока кто-то тратит деньги, заработанные в ненавидимой России. Я знаю много таких примеров.

– Можете конкретный привести?