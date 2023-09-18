Сперцян высказался о срыве трансфера в Европу

«Трудно сказать, что я разочарован. Конечно, я немного расстроился, потому что считаю, что заслужил этот шанс играть в Европе. Сейчас я в «Краснодаре». Все мои мысли здесь, с командой. Впереди очень важный сезон. Будем продолжать работать и биться за чемпионство. Я сделаю всё, чтобы у меня был ещё один шанс», — сказал Сперцян в выпуске YouTube-канала «Nobel».