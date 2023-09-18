Тюкавин рассказал, в каком чемпионате хотел бы играть

В августе сразу двое игроков «Динамо» перешли в европейские клубы. Полузащитник сборной России Арсен Захарян перебрался в испанский «Реал Сосьедад». Защитник Саба Сазонов, в сентябре 2022 года выбравший вместо сборной России Грузию, стал игроком итальянского «Торино». Сперцян родился в Ставрополе и в 2010 году переехал в Краснодар, где поступил в местную футбольную академию. В 2018 году он дебютировал за основную команду. В феврале 2021 года полузащитник согласился выступать за национальную сборную Армении.