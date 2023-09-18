Агент Ткаченко назвал российских игроков, которые готовы к переезду в Европу

«Сегодня ни один российский футболист не стоит больше €15 млн для европейского рынка? Ты задаешь сложный вопрос. По мне, это не так мало. Хотя тот же Головин стоит как минимум 30+. Все будет определяться конкретным контекстом, политическим или экономическим, но скажу сразу: все будут рассчитывать на дисконт или премию, работая с российскими игроками и клубами.



Кто из РПЛ технически и ментально готов уехать в Европу? Руслан Литвинов, Константин Тюкавин, Эдуард Сперцян", — приводит слова Германа Ткаченко «РБК-Спорт».