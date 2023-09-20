Футболист Роналду выразил благодарность всему иранскому народу

Футболист саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду опубликовал в своих соцсетях пост, в котором поделился эмоциями от победы клуба в выездном матче азиатской Лиги чемпионов против иранского "Персеполиса".

"Рад добиться победы сегодня. Особая благодарность болельщикам и всему иранскому народу. Они сделали этот визит таким особенным для нас. Такой невероятно теплый прием", - написал Роналду.

"Аль-Наср" обыграл "Персеполис" со счетом 2:0. Роналду не отметился результативными действиями. Агентство Франс Пресс сообщало, что Роналду с одноклубниками в Тегеране находился под охраной "элитного подразделения", в которое входят сотрудники правоохранительных органов, специализирующихся на президентских поездках. Сотрудникам подразделения была поставлена задача предотвратить любые контакты между фанатами и футболистами "Аль-Насра".