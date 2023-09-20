Канчельскис заявил, что российским игрокам надо уезжать в Европу

«Я уже 10 лет говорю, что российским футболистам надо уезжать в Европу. И буду продолжать говорить. Если есть предложение, переходите туда! Нашим игрокам надо развиваться, вы же понимаете, какой сейчас уровень РПЛ.



Если есть предложение из Европы, пользуйтесь шансом — собирайте чемоданы и на вокзал! Европейские клубы интересуются избранными российскими футболистами, не всем это дано. Кто предложения не получит, будет продолжать играть в России», — сказал экс-футболист.