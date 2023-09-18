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Хавбек «Ахмата» Камило об РПЛ: «Похожа на чемпионат Бразилии, уровень примерно одинаковый. В каждом клубе есть топ-игроки, команды хорошо организованы»

Полузащитник «Ахмата» Камило Рейжерс высоко оценил уровень Мир РПЛ.

Полузащитник «Ахмата» сравнил РПЛ с чемпионатом Бразилии
© Sports.ru

«Российская премьер лига очень похожа на чемпионат Бразилии, уровень примерно одинаковый. Но то, какие классные футболисты выступают в РПЛ, меня по настоящему удивило.

В матчах, в которых я принимал участие, мы сталкиваемся с хорошо организованными командами. В каждом клубе есть топ футболисты, что меня действительно радует. Благодаря этому уровень чемпионата только растет», – сказал Камило.

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