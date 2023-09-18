В Иране выставили на продажу вещи, к которым якобы прикасался Роналду

Предприимчивые пользователи выставили на онлайн-площадки в Иране ряд предметов, якобы связанных с легендарным нападающим саудовского ФК «Аль-Наср» Криштиану Роналду. Об этом пишет портал tarafdari.

По данным издания, футболист прибыл в Тегеран в понедельник, 18 сентября. Он планирует принять участие в матче против клуба «Персеполис».

В частности, на площадках представлены арбуз, салфетки, к которым он возможно прикасался, а также нитка с ковра одной из иранских гостиниц.