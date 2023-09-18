В Иране выставили на продажу вещи, к которым якобы прикасался Роналду
Предприимчивые пользователи выставили на онлайн-площадки в Иране ряд предметов, якобы связанных с легендарным нападающим саудовского ФК «Аль-Наср» Криштиану Роналду. Об этом пишет портал tarafdari.
По данным издания, футболист прибыл в Тегеран в понедельник, 18 сентября. Он планирует принять участие в матче против клуба «Персеполис».
В частности, на площадках представлены арбуз, салфетки, к которым он возможно прикасался, а также нитка с ковра одной из иранских гостиниц.
Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии призывали депортировать Роналду за неприличное поведение после матча с «Аль-Хиляль».
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