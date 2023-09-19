Петржела пошутил про то, как остановить «Зенит»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в шутку предложил назначить его тренером московского «Спартака», чтобы остановить доминирования петербургского клуба в чемпионате России.

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— Какой совет дадите «Спартаку», чтобы они смогли остановить «Зенит» и стать чемпионами?

— У них нет и, видимо, никогда не будет ресурсов, сил и всего остального, чтобы остановить «Зенит». У «Спартака» ноль шансов против Санкт Петербурга, никакой совет не поможет «красно белым».

— Может, вам стоит возглавить «Спартак»?

— Мое назначение на пост главного тренера «Спартака» — это единственный шанс остановить «Зенит» (смеется). Но им не повезло, что я за «Зенит», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».