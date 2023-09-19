Петржела пошутил про то, как остановить «Зенит»

Петржела пошутил, что прервать гегемонию «Зенита» можно только в том случае, если он возглавит «Спартак»
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в шутку предложил назначить его тренером московского «Спартака», чтобы остановить доминирования петербургского клуба в чемпионате России.
— Какой совет дадите «Спартаку», чтобы они смогли остановить «Зенит» и стать чемпионами?
— У них нет и, видимо, никогда не будет ресурсов, сил и всего остального, чтобы остановить «Зенит». У «Спартака» ноль шансов против Санкт Петербурга, никакой совет не поможет «красно белым».
— Может, вам стоит возглавить «Спартак»?
— Мое назначение на пост главного тренера «Спартака» — это единственный шанс остановить «Зенит» (смеется). Но им не повезло, что я за «Зенит», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков, «Спартак» расположился на шестой строчке с 13 очками, лидирует «Краснодар» (18). Команда Сергея Семака пять лет подряд становилась чемпионом России.