Испанский тренер признался, что много лет мечтал поработать в России

«Меня очень хорошо приняли в команде, помогали во вcем. Надеюcь, и я cмогу помочь в ответ. Вcе отлично. Приезд в Роccию? Ничего cложного. Я много лет мечтал приехать в Роccию, поработать здеcь», — cказал тренер.