Зелимхан Бакаев продолжит карьеру в ОАЭ
Полузащитник "Зенита" Зелимхан Бакаев продолжит карьеру в чемпионате Объединенных Арабских Эмиратов.
Как сообщает UAE KIck, 27-летний российский полузащитник на правах аренды продолжит карьеру в клубе "Аль-Вахда". Соглашение рассчитано до конца сезона.
Бакаев летом 2022 года стал игроком "Зенита".Ранее он выступал за московский "Спартак".В нынешнем сезоне он принял участие в восьми матчах, но не отметился забитыми мячами.
"Аль-Вахда" в прошлом сезоне заняла третье место в чемпионате ОАЭ.