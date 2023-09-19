Футболист сборной России перешел в клуб ОАЭ

Футболист петербургского «Зенита» и сборной России Зелимхан Бакаев перешел в клуб из ОАЭ «Аль-Вахда» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

«Футбольные клубы «Зенит» и «Аль-Вахда» достигли соглашения о переходе атакующего полузащитника в команду из Абу-Даби на правах аренды до конца сезона без права выкупа», — говорится в сообщении.

Бакаев играет за «Зенит» с 2022 года после перехода из московского «Спартака». В прошлом сезоне он принял участие в 17 матчах, отметившись одним голом с пенальти. В текущем сезоне россиянин четыре раза выходил на поле и отметился одним ассистом.

После восьми туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит», набрав 17 очков, занимает второе место в турнирной таблице. На одно очко больше у «Краснодара». Тройку лидеров замыкают самарские «Крылья Советов» и московское «Динамо» (по 15 очков). 17 сентября «Зенит» разгромил казанский «Рубин» со счетом 3:0. Бакаев на поле не появлялся.