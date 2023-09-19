Мостовой высказался о переходе Бакаева в клуб из ОАЭ

«Правильно делает — заработает и будет нормально жить». Мостовой о возможном переходе Бакаева в клуб из ОАЭ
Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой заявил «Матч ТВ», что полузащитник Зелимхан Бакаев примет правильное решение, если перейдет в клуб из ОАЭ.
Как утверждает UAE Kick, «Зенит» и «Аль Вахда» (ОАЭ) договорились о переходе 27 летнего россиянина на правах аренды до конца сезона.
— Не важно, перспективный чемпионат или нет, люди стали выбирать деньги и правильно делают. В «Зените» он не играет, уходить в какую то команду, где будет играть, но зарабатывать в пять раз меньше… Правильно делает — уехал, заработает и будет нормально жить. Сейчас уже никакой разницы нет, входит ли чемпионат в топ 5 или нет, все уезжают. Неймар, Бензема уехали и правильно делают, через несколько лет после завершения карьеры все забудут тебя в любом случае, — сказал Мостовой «Матч ТВ».
Бакаев летом прошлого года перешел в «Зенит» на правах свободного агента после того, как его контракт со «Спартаком» истек. В текущем сезоне футболист провел восемь матчей во всех турнирах, отметился одной голевой передачей.
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