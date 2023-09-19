Мостовой высказался о переходе Бакаева в клуб из ОАЭ

— Не важно, перспективный чемпионат или нет, люди стали выбирать деньги и правильно делают. В «Зените» он не играет, уходить в какую то команду, где будет играть, но зарабатывать в пять раз меньше… Правильно делает — уехал, заработает и будет нормально жить. Сейчас уже никакой разницы нет, входит ли чемпионат в топ 5 или нет, все уезжают. Неймар, Бензема уехали и правильно делают, через несколько лет после завершения карьеры все забудут тебя в любом случае, — сказал Мостовой «Матч ТВ».