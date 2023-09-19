Экс-тренер «Краснодара» вспомнил первый разговор с Галицким

«Главной задачей было придерживаться стиля, играть в атакующий футбол. «Краснодар» этим и отличался от других. Благодаря своему стилю команда полюбилась многим. Мне запомнились первые слова Галицкого после моего назначения в основу: «Без разницы, какие будут результаты. Несмотря ни на что, не отходить от своей игры». Для меня это не было новостью. В «Краснодаре» каждый тренер знает эти принципы», — сказал Сторожук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.