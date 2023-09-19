Масалитин: Изидор не заменит Малкома

— Конечно, Изидор не заменит Малкома. Да, он забил в дебютной игре, но мне показалось, что там был офсайд, хотя исполнил он неплохо. По одной игре не судят, надо будет дальше смотреть на его выступления. Зачем «Локомотиву» нужно было держать в команде человека, который не хочет играть? Пора прекращать такие выходки, с Норманном было то же самое.



В чемпионате есть хорошая интрига. Если бы «Зенит» выиграл все матчи к этому моменту, то интрига умерла бы. В петербургском клубе есть хорошие игроки на скамейке запасных, они всегда готовы усилить игру. «Зенит» по составу основной претендент на очередное чемпионство, — сказал Масалитин «Евро футбол.ру».