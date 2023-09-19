Тренер Сторожук: были разговоры, что «Краснодар» вылетит из РПЛ

«Если оценивать первый этап, когда ушли легионеры, считаю, что провели его достойно. Не ударили в грязь лицом. Был момент, когда могли выигрывать и брать медали, но из-за обидных ничьих в Уфе и здесь, в Туле, недобрали очков и финишировали четвёртыми. Но ведь были же разговоры, что «Краснодар» провалится, чуть ли не вылетит из РПЛ, а может, вообще снимется с чемпионата. Я благодарен ребятам за то, что они в тот момент сплотились. Мы целенаправленно набирали ход и показывали неплохой футбол. Несмотря на пессимистичные прогнозы, «Краснодар» выглядел достойно. Фильм, который недавно вышел, отвечает на многие вопросы. Приятно вспомнить то время.