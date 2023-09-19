Салихова прокомментировала переход Бакаева в "Аль-Вахду"

«Вот и Семак стал ещё одним тренером, который не раскрыл уже не юное дарование. Кто теперь не потолок: Клаудиньо? Или Вендел тоже не Марадона? Получается, что лучшим тренером для Бакаева стал Кононов, а лучшим клубом — тульский «Арсенал», — приводит слова Заремы Салиховой Metaratings.