В Минспорта высказались о призыве Карпина уезжать из РПЛ

«Я неспокойно к этому отношусь. Я считаю, что надо быть более принципиальным. И если это тренер сборной, то он должен определять требования по попаданию в состав команды и требования клубов по ведению работы с потенциальными кандидатами в сборную. Наверное, надо более жестко и более принципиально подходить к самим себе и статусу члена сборной команды», — сказал Матыцин.