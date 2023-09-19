В Минспорта высказались о призыве Карпина уезжать из РПЛ
Министр спорта России Олег Матыцин признался, что неспокойно относится к словам главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина. Об этом он заявил «Спорт-Экспрессу».
«Я неспокойно к этому отношусь. Я считаю, что надо быть более принципиальным. И если это тренер сборной, то он должен определять требования по попаданию в состав команды и требования клубов по ведению работы с потенциальными кандидатами в сборную. Наверное, надо более жестко и более принципиально подходить к самим себе и статусу члена сборной команды», — сказал Матыцин.
Карпин после товарищеского матча со сборной Катара заявил, что российским игрокам нужно уезжать из Российской премьер-лиги (РПЛ). Позже он объяснил свои слова тем, что не советовал покидать лигу всем, а его слова касаются только трансферов в топ-5 чемпионатов Европы.
В июле 2021 года Карпин, будучи главным тренером «Ростова», возглавил сборную России. Изначально он планировал совмещать работу в национальной команде и в «Ростове», но в начале августа он объявил, что принял решение сосредоточиться на сборной, после чего покинул клуб. После отстранения сборной России он снова стал совмещать две должности.