Защитник «Оренбурга» рассказал о предпочтениях в алкоголе

«Как отношусь к спиртному? Когда сезон — я спортсмен. Во время отдыха люблю расслабиться за бутылочкой пива. Из алкоголя пью всё что угодно. Водку? Нет, максимум — виски. Я пробовал водку очень давно. Мои друзья из Боснии — любители этого напитка, а я — нет. В основном, пью пиво», — приводит слова Гойковича Sport24.