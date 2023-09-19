Червиченко считает, что Абаскаль винит других в неудачах "Спартака"

«Я не могу назвать полемику Карпина и Абаскаля конфликтом. И это даже не перекладывание ответственности друг на друга. Просто испанец пытается свои неудачи, заключающиеся в невнятной игре команды, переложить на коллегу. Это для «Спартака» абсолютно нормально: они всегда делают виноватыми всех вокруг, только не себя. Ничего нового в таком стиле поведения нет», — сказал Червиченко.