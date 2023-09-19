Президент РПЛ высказался об отъезде игроков из лиги

Алаев об отъезде игроков из РПЛ: «Нельзя рассматривать это только в негативном ключе. Уезжая, они становятся амбассадорами лиги»
Президент РПЛ Александр Алаев высказался об отъезде игроков из лиги.
«Конечно, мне бы хотелось, чтобы все самые сильные футболисты играли в РПЛ. Игроки всегда должны развиваться. Нельзя рассматривать отъезд игроков из РПЛ только в негативном ключе. Уезжая, они становятся амбассадорами лиги. Молодые таланты будут стремиться в такой чемпионат, чтобы позднее так же заинтересовывать клубы из топ-лиг.
При стабильной экономической и геополитической ситуациях РПЛ будет эффективно развиваться и в этом направлении. Важно сохранять контакты с разными футбольными лигами и развивать самим наш турнир: повышать качество судейства, проведения матчей, быть привлекательным для партнеров. И тогда качественные игроки будут мигрировать в обоих направлениях, это неизбежно для открытого рынка», – сказал Алаев.
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