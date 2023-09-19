Нагельсманн возглавит сборную Германии

По информации Bild, Немецкий футбольный союз (DFB) достиг договоренности о сотрудничестве с 36-летним тренером. Он будет руководить национальной командой до завершения домашнего Евро-2024.

Контракт Нагельсманна с «Баварией» был расторгнут. Тренер больше не будет получать выплаты от мюнхенского клуба.

«Бавария» объявила об отставке Нагельсманна в марте. На пост главного тренера был назначен Томас Тухель. Однако Нагельсманн продолжал получать выплаты по контракту, который был рассчитан до 2026 года – в общей сложности он мог бы получить около 20 миллионов евро.