Вторая девушка обвинила игроков системы «Реала» в распространении секс-видео
В уголовном деле воспитанников «Реала» появилась вторая жертва.
Ранее стало известно, что 4 игрока системы мадридского клуба арестованы по подозрению в распространении видео сексуального характера с участием несовершеннолетней девушки.
Согласно версии обвинения, сексуальные отношения пострадавшей с одним из футболистов были по обоюдному согласию, но она не давала разрешения на запись и тем более на распространение видео.
Как сообщил источник в Верховном суде Канарских островов, в этом деле появилась вторая предполагаемая жертва – 18-летняя девушка. Изначально она планировала выступить в роли свидетельницы по первому обвинению, но узнала, что интимное видео с ее участием тоже было распространено обвиняемыми.
Согласно жалобе, девушки поссорились с двумя футболистами, требуя, чтобы они удалили видео. Вторая заявительница отметила, что не давала согласия на съемку видео, и уверяет, что игроки знали, что ее подруга была несовершеннолетней.
Первое решение, принятое судом, заключается в том, что необходимо изучить данные с мобильных телефонов, изъятых Гражданской гвардией у обвиняемых. Параллельно судья хочет заслушать показания пострадавших девушек.
Далее обвиняемые будут вызваны для дачи показаний по делу о преступлениях против неприкосновенности частной жизни.
«Зенит» получил 236,6 млн евро за игру в еврокубках с 2012-го – больше всех в РПЛ. ЦСКА и «Локо» – в топ-3, «Спартак» – 5-й («СЭ»)
Вторая девушка обвинила игроков системы «Реала» в распространении секс-видео
Нагельсманн возглавит сборную Германии на срок до конца Евро-2024. Контракт с «Баварией» разорвут, тренер мог бы получить от клуба 20 млн евро до 2026 года