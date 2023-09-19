Вторая девушка обвинила игроков системы «Реала» в распространении секс-видео

В уголовном деле воспитанников «Реала» появилась вторая жертва.

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Ранее стало известно, что 4 игрока системы мадридского клуба арестованы по подозрению в распространении видео сексуального характера с участием несовершеннолетней девушки.

Согласно версии обвинения, сексуальные отношения пострадавшей с одним из футболистов были по обоюдному согласию, но она не давала разрешения на запись и тем более на распространение видео.

Как сообщил источник в Верховном суде Канарских островов, в этом деле появилась вторая предполагаемая жертва – 18-летняя девушка. Изначально она планировала выступить в роли свидетельницы по первому обвинению, но узнала, что интимное видео с ее участием тоже было распространено обвиняемыми.

Согласно жалобе, девушки поссорились с двумя футболистами, требуя, чтобы они удалили видео. Вторая заявительница отметила, что не давала согласия на съемку видео, и уверяет, что игроки знали, что ее подруга была несовершеннолетней.

Первое решение, принятое судом, заключается в том, что необходимо изучить данные с мобильных телефонов, изъятых Гражданской гвардией у обвиняемых. Параллельно судья хочет заслушать показания пострадавших девушек.